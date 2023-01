Reunião do Fórum representa retomada do pacto federativo, diz Fátima Bezerra

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), disse em coletiva após o Fórum de Governadores que o evento representa a "retomada do pacto federativo". Segundo ela, os governadores falaram sobre a institucionalização do fórum e projetos "estruturantes" a serem apresentados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na reunião marcada para amanhã, 27.

Ela destacou que um "tema urgente" tratado foi a recomposição das receitas dos Estados após mudança na legislação do ICMS que causou "perda brutal" na arrecadação. Ela disse que a mudança foi feita "em nenhum debate com Estados" e foram "medidas de caráter artificial".

A governadora ainda enalteceu a iniciativa de Lula de "dialogar com o fórum com ações já concretas", como solicitar principais prioridades dos Estados.

"Que a partir de agora, ao em vez do conflito e desunião, a gente tenha o diálogo, a sinergia, para que juntos, governos federal e estaduais possa buscar os caminhos, soluções adequadas para responder os desafios que os gestores têm", disse ela.

