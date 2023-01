Golpista é preso enquanto usava toga de ministro do STF em ataque terrorista

Um dos golpistas que participava da depredação às sedes dos Três Poderes, no domingo, 8, foi flagrado pelas câmeras de segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) sendo preso enquanto usava uma das togas roubadas de ministro da Corte. Nas imagens, um policial judicial conduz o homem, que tentava atravessar o túnel dos ministros, que liga a sede do STF ao anexo 1.

Novas imagens foram divulgadas pelo STF nesta quarta-feira, 25, por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), após pedido da Agência Pública. Além do preso vestido de toga, outras sete pessoas foram conduzidas pela polícia judicial até estacionamento coberto do STF.

As imagens captam a chegada dos presos, que têm suas mochilas revistadas e ficam detidos até serem transferidos para outra área do prédio. Os golpistas presos pelas polícias judiciárias ou pelo Exército foram levados para a Academia Nacional da Polícia Federal, onde prestaram depoimentos. Alguns foram liberados e outros foram levados para presídios.

A toga é uma veste preta usada por juízes, defensores, promotores e ministros como uma forma de impor austeridade e solenidade aos atos do Judiciário. Além das togas roubadas, outros pertences do STF foram destruídos, como as cadeiras e mesas dos gabinetes e os armários que guardavam documentos, decorações e roupas. A porta da sala do ministro Alexandre de Moraes foi vandalizado e os registros dos atos foram divulgados pelos golpistas nas redes sociais.

