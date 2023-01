Girão diz ter entrado com ação contra Lula e dois ministro por prevaricação em ataque em Brasília

O senador Eduardo Girão (Podemos) afirma ter entrado com uma representação na Procuradoria Geral da República (PGR) contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os dois ministros, Flávio Dino, titular da Justiça, e Gonçalves Dias, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). O parlamentar diz que houve omissão do governo no domingo, 8, quando golpistas invadiram a sede dos Três Poderes, em Brasília.

Nas redes sociais, Girão compartilhou um texto que pedia prisão de Dino e o impeachment de Lula. Ao O POVO News desta quarta-feira, 25, o cearense disse que a publicação, sem identificação, era de autoria do senador Marcos do Val (Podemos) e a reprodução foi em forma de apoio.

"Eles tinham o dever de enfrentar, conjuntamente com o governo do DF, as ações hostis perpetradas por vândalos contra as sedes dos três Poderes da República, pois sabiam dos objetivos das manifestações já que a própria Abin (Agência Brasileira de Inteligência) alertou ao Governo Lula que teriam a intenção de destruir fisicamente as instituições da República", escreveu o senador pelas redes sociais.

Logo após o ataque aos prédios públicos, o senador tem afirmado em várias ocasiões acreditar que houve conivência do presidente e demais órgãos governamentais citando os alertas da Abin sobre o risco iminente de ataques a prédios públicos pelos radicais bolsonaristas. O órgão é subordinado ao GSI.



"Em situações como essa, a nossa Constituição responsabiliza não apenas os mandantes e os executores mas também aqueles que, podendo evitá-los, se omitirem. Em nome da verdade essa investigação deve ser instaurada", ressaltou.



A tese vem sendo defendida por parlamentares aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) sugeriu que o governo federal teria feito "vista grossa" para os atos de vandalismo em Brasília, torcendo para que acontecesse o "pior", para que pudesse posar de "vítima". Apoiadores de Bolsonaro divulgam teorias que haveriam "infiltrados da esquerda" nos atos.

Em resposta às acusações, o ministro Flávio Dino chamou de "desvario" que ele poderia ter evitado a invasão. "A direita golpista insiste no desvario que eu poderia ter evitado os eventos do dia 8. Esclareço, mais uma vez, que o Ministério da Justiça não comanda policiamento ostensivo nem segurança institucional. A não ser em caso de intervenção federal, que ocorreu na tarde do dia 8", disse nas redes sociais, em 14 de janeiro.

Segundo ele, a Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça, é uma corporação judiciária e não tem "atribuição de segurança institucional" dos prédios dos Três Poderes." Propus intervenção federal com base real, não com base em presunções. Não sou profeta. Tampouco “engenheiro de obra pronta", ressaltou.

A PGR foi procurada para saber o andamento da representação no órgão. Com retorno, haverá atualização da matéria.