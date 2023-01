Bolsonaro é evitado por apoiadores famosos nos EUA e se torna "presença tóxica", diz jornal

Após quase um mês em que saiu do Brasil e viajou para os Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se tornou uma "presença tóxica" no país. De acordo com informações da Folha de S.Paulo, o ex-mandatário é evitado até mesmo por aliados famosos que o apoiaram durante a campanha eleitoral.

Embora a frente da casa onde está hospedado tenha uma movimentação diária de apoiadores e imprensa internacional, Bolsonaro não recebeu a visita de conhecidos aliados que estão no país.

As deputadas federais Bia Kicis (PL-DF) e Carla Zambelli (PL-SP) estiveram em Miami na última semana, mas não visitaram ou encontraram o ex-presidente. Além de fortes aliadas e colegas de legenda, Bolsonaro é um dos nomes cotados pelo Partido Liberal (PL) para liderar a oposição do novo governo e assumir o cargo de presidente de honra da sigla, caso retorne ao Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo aliados, Bolsonaro culpa Zambelli pela derrota na tentativa de reeleição devido ao episódio em que a deputada apontou a arma para um homem negro na véspera do segundo turno.

O apresentador Ratinho - que fez campanha para o ex-mandatário nas eleições de 2022 - também passou alguns dias no país e ficou hospedado no mesmo condomínio onde Bolsonaro está, na Flórida. Porém, o apresentador afirmou que não visitou e nem tinha interesse em encontrar o ex-presidente.

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro e não compareceu à cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A possibilidade de manter o visto oficial para permanecer no país expira na próxima segunda-feira.

É esperado que o ex-presidente volte ao Brasil ainda em janeiro, mas não há data exata para o retorno de Bolsonaro.

Sobre o assunto Cartão corporativo: notas fiscais mostram gastos de Bolsonaro com picanha e Rivotril

Sobrinho de Bolsonaro que participou de atos golpistas pede Justiça gratuita ao STF

Prazo para Bolsonaro usar visto oficial nos EUA vence na segunda-feira

Bolsonaro terá que passar por nova cirurgia quando retornar ao Brasil, diz médico

Tags