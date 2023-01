Após vídeos inéditos, novo inquérito irá investigar conduta da PM em atos golpistas

O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou nesta quarta-feira, 25, vídeos inéditos de ataques terroristas à Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro. Por conta disso, um novo inquérito foi aberto contra policiais militares por suposto favorecimento aos golpistas durante os atos antidemocráticos.

A investigação será realizada pela Corregedoria da Polícia Militar e, de acordo com o interventor da Segurança Pública no Distrito Federal, Ricardo Capelli, houve falha na atitude dos militares. “Tudo será apurado. Vamos separar o joio do trigo. A lei será cumprida”, pontuou Capelli.

Na operação, a Corte investigará se houve ocultação de autoridades, como o caso de Ibaneis Rocha (MDB), governador do Distrito Federal, o ex-secretário da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres e do ex-comandante da Polícia Militar do DF, coronel Fábio Vieira. Todas as autoridades citadas foram afastadas por invasão à Sede dos Três Poderes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As imagens divulgadas mostram o recuo dos policiais militares durante o ato, o que facilitou o acesso dos golpistas ao STF. Uma das gravações exibe um caminhão da tropa de choque da PM se deslocando para a sede dos Três Poderes e parando de bloquear a via de acesso ao prédio do Supremo. A ação facilitou a invasão dos bolsonaristas ao prédio.

Confira vídeo de manifestantes que depredaram STF: https://t.co/Imlm5warDH pic.twitter.com/j4HFuaprNT — O POVO (@opovo) January 25, 2023

Sobre o assunto STF determina abertura de inquérito para investigar André Fernandes por apoio a atos golpistas

Atos golpistas: MPF-DF abre inquérito para investigar autoridades públicas

Ministro Silveira diz que PF conduz inquérito sobre ataques a torres de energia

Tags