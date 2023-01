Pastor é afastado de igreja após fazer saudação nazista

Igreja declarou que não concorda com atos natureza nazista e mencionou que auxiliar do pastor assumirá o cargo

Célio José Longo foi afastado do posto de pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia Central. O afastamento do pastor da instituição, localizada em Cuiabá (MT), ocorreu em meio à repercussão de um vídeo gravado em 2021. As imagens mostram o momento em que Célio realiza saudação nazista durante uma campanha de Natal para arrecadação de alimentos.

Após um integrante da igreja pedir a colaboração dos fiéis no mutirão de arrecadação, o pastor declara aos risos “Nem Hitler em toda a sua glória” e saúda os membros da igreja com gesto nazista.

Confira o vídeo em que Célio Longo faz saudação nazista:

A Igreja revelou que o auxiliar de Célio assumirá o cargo e acrescentou que não há previsão para que Longo retorne à entidade desempenhando a função.



De acordo com a lei 7.716/1989, utilização de símbolos que fazem apologia ao nazismo é crime no Brasil e resulta em pena específica de reclusão.

Célio não possui boletins de ocorrência contra ele, de acordo com a Polícia Civil.

