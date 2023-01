Ex-deputado que chamou Wagner Moura e Glória Pires de "bandidos" é condenado

Wladimir Costa, ex-deputado federal do Solidariedade, foi condenado nesta segunda-feira, 23, por injúria e difamação, em processo movido pela atrizes Glória Pires, Letícia Sabatella e Sônia Braga e pelo ator Wagner Moura. A sentença foi do juiz da 8ª Vara Criminal de Brasília, Osvaldo Tovani.

Em 2017, quando era parlamentar, Wladimir se referiu aos artistas como "vagabundos da Lei Rouanet", "bandidos", “aproveitadores” e “assaltantes dos cofres públicos”. Na época, eles lançaram site que pedia à Câmara dos Deputados que aceitasse denúncia criminal da Procuradoria Geral da República (PGR) contra o então presidente Michel Temer (MDB).

O juiz não aceitou o argumento da defesa de que Wladimir estaria protegido por imunidade parlamentar. Houve entendimento que as ofensas não tiveram relação com atividade do mandato. O ex-deputado foi condenado a nove anos e nove dias em regime aberto, pena substituída por pena alternativa, que poderá incluir pagamento de cestas básicas e prestação de serviço comunitário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O parlamentar era ferrenho defensor de Temer e chegou a tatuar o nome do ex-presidente no ombro direito. A tatuagem era de henna.

No fim do mesmo ano de 2017, Wladimir teve o mandato cassado por caixa dois e abuso de poder econômico na campanha de 2014. Em março de 2022, ele já havia sido condenado por injúria e difamação contra a jornalista Basília Rodrigues.

Sobre o assunto Morte de Olavo de Carvalho completa um ano nesta terça, 24

Cartão corporativo pagou despesas em viagens de lazer de Michelle Bolsonaro, Carlos e Jair Renan

Cartão corporativo de Bolsonaro pagou 356 lanches em centro espírita no Ceará; veja lista

Policiais do Ceará são investigados pela CGD por participação em atos antidemocráticos

Piso de professor: Prefeitura de Fortaleza tem "estudos avançados" sobre reajuste, diz Sarto

STF determina abertura de inquérito para investigar André Fernandes por apoio a atos golpistas

Tags