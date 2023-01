Ativista do MTST assume comando da Secretaria Nacional de Periferias

O Governo Federal nomeou o militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Simões Pereira, para o comando da Secretaria Nacional de Periferias. A pasta é inédita e está inserida no Ministério das Cidades, comandada pelo ministro Jader Filho.



A portaria foi publicada na edição desta terça-feira, 24, do Diário Oficial da União. Além de militante do MTST, o ativista de 37 anos faz parte do Movimento Negro Raiz da Liberdade e é morador do Grajaú (SP).

A indicação do nome do ativista para o cargo foi feita pelo deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP). Pelas redes sociais, o parlamentar comemorou a nomeação do ativista.

“Pela 1ª vez na História, o Brasil terá uma Secretaria Nacional das Periferias. E será comandada por um homem negro, morador do Grajaú e militante do MTST. Os objetivos da Secretaria são: combate às desigualdades, urbanização e regularização de favelas. Pra cima, Guilherme”, disse.



Pelo Twitter, Guilherme também comemorou a nomeação para o cargo e enfatizou a honra e a responsabilidade em assumir a secretaria. No perfil, o ativista se apresenta como Secretário Nacional de Políticas para Territórios Periféricos.

“Enorme honra e responsabilidade! Agora é trabalhar pra que as quebradas sejam o centro da nossa política urbana. A periferia veio pra ficar!”, escreveu.

