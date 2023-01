Corregedor do TSE dá 5 dias para Bolsonaro explicar postagem sobre eleição

O ministro Benedito Gonçalves, corregedor no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deu 5 dias para o ex-presidente da República Jair Bolsonaro explicar postagem que questiona o resultado das eleições. A publicação foi feita em seu perfil no Twitter dois dias após os ataques às sedes dos três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro, e foi excluída depois. O prazo começa a contar a partir do despacho, que é do dia 21.

"Lula não foi escolhido pelo povo. Ele foi escolhido e eleito pelo STF e TSE", escreveu Bolsonaro na publicação.

A decisão atende a pedido da coligação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e foi protocolada dentro do processo que investiga uso indevido dos meios de comunicação social e abuso de poder político por parte de Bolsonaro ao atacar, sem provas, o sistema eleitoral.

Se a Corte entender que Bolsonaro cometeu crimes eleitorais, ele ficará inelegível.

