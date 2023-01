Alexandre Padilha sobre conversas com União Brasil: 'são muito positivas'

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, avalia que o governo não terá dificuldades em estabelecer diálogo com o Congresso. Ao citar conversas com o União Brasil, Padilha disse que a base do governo deve aumentar nos próximos dias.

De acordo com ele, as conversas com líderes de partidos que não compõem o governo têm sido "muito positivas", pontuando os entendimentos com o líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA), que foi vetado por petistas para o ministério do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Conforme destaca, o governo já acumula apoio de dez partidos pelas indicações a ministérios e outros ainda vão ocupar posições no governo, como secretariado.

"Vai crescer ainda mais (apoio ao governo) nos próximos dias", disse Padilha a jornalistas nesta sexta-feira (20). Na avaliação dele, mesmo que as siglas sejam de oposição, o governo contará com o apoio delas em pautas específicas, como a reforma tributária, marco fiscal e programas sociais, como o Bolsa Família.

"Temos tudo para ter um diálogo bastante positivo com a Câmara e o Senado", declarou.

