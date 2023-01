Vereadores de Russas batem boca após crítica a prefeito: "Não é homem de palavra"

Os vereadores do município de Russas, localizado no interior do Ceará, protagonizaram um bate-boca durante sessão plenária na Câmara Municipal, nesta terça-feira, 17. O vereador Maurício Martins (PT) iniciou a discussão ao criticar a Prefeitura de Russas e afirmar que o prefeito Sávio Gurgel Nogueira (PDT) “não é homem de palavra”.

“Vamos começar a tomar medidas diferentes aqui nessa Casa. Pra começar, o prefeito de Russas, o senhor Sávio Gurgel, ele foi da minha casa ontem e não é homem de palavra! O homem que está fazendo um acordo com a pessoa e que está conversando com uma pessoa, tem que dar satisfação. Não é o camarada conversar e depois ficar agindo por trás não”, disse Maurício.

Maurício ainda criticou a Mesa Diretora da Câmara Municipal e afirmou que a “Câmara já era uma extensão da Prefeitura”. “Eu não tenho mais muito o que falar não, porque essa Câmara aqui já é uma extensão da prefeitura. Agora a mesa diretora é da prefeitura, a contabilidade é da prefeitura, a assessoria jurídica é da prefeitura, o presidente é da prefeitura! Aí por hoje, eu já to encerrado”, finalizou o vereador.



Logo no início do debate sobre a implementação do fundo de cultura no município de Russas, Maurício começou seu discurso criticando a votação feita durante a Comissão da Câmara. Maurício ainda afirmou que irá denunciar o vereador e colega de partido Piquet Nogueira (PT) na executiva estadual do PT.



"Senhores vereadores, não estava nem muito a fim de falar hoje aqui, diante, mais uma vez, da minha decepção aqui dentro desse parlamento, nesses momento de votação de comissão. (...) Mas eu vou comunicar ao vereador (Piquet Nogueira) que eu vou denunciar ele na executiva estadual do PT, porque ele não é vereador sozinho aqui nessa casa não. Pra ele participar de uma comissão, se tem dois vereadores no partido, o vereador tem que conversar com o outro, porque não é dessa maneira que o camarada age sem haver uma concordância", afirmou.

Após as falas de Maurício, a sessão plenária foi encerrada. O vereador se retirou do local aos gritos contra outros parlamentares presentes no local. Os políticos que assistiam à discussão pediam "respeito". A sessão plenária interrompida nesta terça-feira, 17, será retomada no dia 24 deste mês.

