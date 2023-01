Veja as principais notícias desta quarta, 18, na política e muito mais no O POVO News

A edição aborda os gastos do cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), entre 2019 e 2022, que podem ter chegado a valores maiores do que o divulgado

O programa O POVO News realiza nesta quarta-feira, 18, sua 14ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição aborda as principais notícias do dia, como os gastos do cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), entre 2019 e 2022. O valor pode ser ainda maior do que os 27,6 milhões anunciados anteriormente, chegando a quase o triplo do que foi divulgado.



Dados do Portal da Transparência do Governo Federal revelam que essa quantia passa de R$ 75 milhões nesses quatro anos. O programa conta com análises de jornalistas da casa e especialistas. Nesta terça, participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, além de outros jornalistas.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

