Site oficial do Palácio do Planalto chama impeachment de Dilma de "golpe"

O site oficial do Palácio do Planalto citou o processo de impeachment de Dilma Rousseff (foto), em 2016, de “golpe”, institucionalizando a narrativa utilizada pelo PT. Um texto que fala sobre a nova gestão da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) diz que o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Paulo Pimenta, indicou Rita Freire, “presidente do Conselho Curador da EBC cassado após o golpe de 2016”, para um cargo de gerência na empresa.

“O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Paulo Pimenta, indicou também para processo de transição na EBC outras quatro mulheres, que assumirão cargos de assessoria ou gerências: Rita Freire, presidente do Conselho Curador da EBC cassado após o golpe de 2016; Juliana Cézar Nunes, empregada concursada da empresa; e as jornalistas Nicole Briones e Flávia Filipini.”

Em outro trecho da apresentação, a EBC volta a destacar o “golpe” na apresentação do currículo da nova presidente do órgão, Kariane Costa Silva Oliveira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Concursada da EBC desde 2012, foi jornalista da Ouvidoria, repórter do radiojornalismo, sendo setorista do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. Ao longo da trajetória na EBC, fez entrevistas exclusivas com ministros e outras autoridades políticas. Participou de coberturas de momentos marcantes do país, como as Eleições de 2014, 2016 e 2018; o golpe contra Dilma Rousseff; julgamentos no Supremo Tribunal Federal e diversas manifestações populares”, diz a publicação.

Paulo Pimenta defendeu, nesta terça-feira, 17, que um dos maiores desafios da Secom será recuperar a pasta como “emissora da verdade” e fonte confiável de informação. Ele voltou a defender a regulação da mídia no Brasil, afirmando que isso não se trata de censura.

Sobre o assunto Paulo Pimenta pede união de brasileiros contra terrorismo

Paulo Pimenta: atos 'são de minoria golpista que não aceita resultado da eleição'

Paulo Pimenta promete combater desinformação e amplo debate sobre papel da EBC







Tags