Demitido por Temer, garçom próximo de Lula e Dilma retorna ao Governo

Nesta quarta-feira, 18, José da Silva Catalão foi nomeado no Diário Oficial como assistente do gabinete pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele foi garçom na passagem anterior do petista, além de ter trabalhado com Dilma Rousseff (PT).

Catalão era considerado como íntimo do presidente Lula durante o segundo mandato no Planalto. Com Dilma, a relação era mais formal. Mesmo assim, quando foi impeachtmada em 2016, ela lamentou não poder continuar com Catalão.

Segundo a Folha de S.Paulo, ele foi desligado em maio de 2016, época em que a petista foi afastada do cargo para responder o processo de impeachment e Michel Temer (MDB) assumiu. Catalão chegou a pedir para ser realocado para outra área do Palácio ao saber da demissão, mas não conseguiu convencer a equipe de Temer. O jornal afirma sua demissão foi motivada por uma desconfiança de que ele passasse informações para a equipe de Dilma.

Na época, Lula usou suas redes sociais para reproduzir um trecho de conversa telefônica que teve com o garçom. O relato mostra o petista prestando solidariedade a Catalão, que se emocionou e afirmou que estava à procura de outro emprego.

Agora, Catalão foi nomeado pela Casa Civil, com remuneração mensal que gira em torno de R$ 3,5 mil. Ainda não há definição sobre se trabalhará no Palácio da Alvorada ou no Planalto.



