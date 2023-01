Guilherme Sampaio diz que só discute emenda para "100% de isenção" da Taxa do Lixo

Integrantes da base do prefeito José Sarto (PDT) na Câmara de Fortaleza articulam com parlamentares da Casa uma série de emendas ao texto que garante as isenções da taxa do lixo. A maioria propõe o não pagamento da tarifa por diferentes categorias.

O líder do PT na Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Guilherme Sampaio, avaliou o projeto que institui a isenção da Taxa de Lixo na Capital como uma "matéria absolutamente indesejada pela população". O petista criticou a tramitação em regime extraordinário durante o recesso parlamentar, após convocação realizada pelo prefeito José Sarto (PDT), e disse que só discute emendas ao texto que garantam 100% de isenção à população da cidade.

"Quero dizer a todos que têm nos procurado para discutir emendas. Nós temos sim uma emenda para apresentar a esse projeto, é a emenda para isentar 100% da população de fortaleza em relação a taxa do lixo. Essa é a emenda que deve ser discutida nesta Casa", afirmou o vereador durante discurso no plenário.

Logo depois, o petista completou: "Eu não posso deixar de dizer que nós não deveríamos estar aqui neste período de recesso, nós não deveríamos estar participando de uma convocação extraordinária para votar uma matéria absolutamente indesejada pela população de Fortaleza que é a taxa do lixo".

A fala acontece no momento em que integrantes da base governista articulam com parlamentares uma série de emendas ao texto que garante as isenções da taxa do lixo. A maioria propõe o não pagamento da tarifa por diferentes categorias. A oposição, principalmente a representada pelo PT e Psol, permanece rechaçando a taxação. A estratégia do grupo é evitar a aprovação das isenções com o objetivo de derrubar a tarifa já apreciada em dezembro de 2022.

Após ser lida em plenário na última semana, a matéria começou a ser avaliada pela Comissão Conjunta de Constituição e Orçamento na manhã desta terça-feira, 17. O relator da matéria é Raimundo Filho (PDT), ex-secretário da Regional 11, da Prefeitura de Fortaleza. O pedido de vistas dos vereadores Jorge Pinheiro (PSDB) e Larissa Gaspar (PT), no entanto, adiou a discussão que deve ocorrer já nos próximos dias.

Guilherme deu boas vindas aos novos líderes do governo na Casa e garantiu que os diálogos permanecem. "Sem dúvida a presença do vereador [Carlos Mesquisa] facilitará o diálogo, a negociação a interlocução que é necessária e natural ao parlamento", disse. Todavia, o vereador foi enfático a reforçar sua oposição ao projeto.

"Essa discussão não terminou ainda, até porque, do jeito que essa taxa está, ela é impraticável, ela depende dessa matéria e, na realidade, à luz do bom senso, da sustentabilidade econômica das famílias nesse momento pós-pandemia, de reflexo da crise econômica recente, não se admite aumentar a carga tributária, não se admite criar mais uma taxa para um serviço que o orçamento aprovado já previa recursos orçamentários para sua prestação", completou Guilherme.

O parlamentar voltou a avaliar como argumento equivocado da base defender que a taxação seja uma exigência prevista no Marco Regulatório do Saneamento Básico. Segundo ele, a mensagem 91/2021, que propunha criar um "Programa do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos", intitulado "Fortaleza, Cidade Limpa", na prática, vai contra o "bom senso", levando em consideração a realidade socioeconômica pós-pandemia e uma "política fiscal responsável no momento recuperação da economia".

