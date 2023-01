Perfil de Eduardo Leite no Twitter é hackeado pela terceira vez

A conta oficial do governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) na plataforma Twitter foi hackeada neste domingo, 15.

A foto do perfil do governador agora é de uma mulher loira, que veste uma camisa com a bandeira da Argentina, e a localização foi modificada para o Líbano. A conta está privada e o conteúdo do perfil está restrito para aqueles que não seguem Eduardo.

O governador está em viagem na Suíça para participar do Fórum Econômico Mundial e ainda não comentou sobre a invasão na conta. A última publicação feita pelo político na plataforma repudiava os ataques terroristas realizados em Brasília no dia 8 de janeiro.

Essa é a terceira vez que o tucano tem a conta invadida por hackers em menos de um mês. No dia 10, o governador afirmou pelo Instagram que a conta oficial no Twitter tinha sido hackeada, mas que já estava em contato com a plataforma para recuperar o perfil.

Além da foto, que foi modificada para uma imagem de duas xícaras de chá sobre um jornal, o nome do governador foi substituído por um sinal ortográfico (~).

Eduardo Leite (PSDB) utilizou o Instagram para comunicar que a conta no Twitter havia sido hackeada. (Foto: Reprodução/Twitter)



No dia 6, Leite também utilizou as redes sociais para comunicar que a conta estava sofrendo tentativas de invasão.

“Retomei a conta do Twitter, que aparentemente tinha sido ‘sequestrada’ com a tentativa de nos forçar a comprar um domínio de internet antigo que já tive, tinha expirado e estava registrado antes junto a esta conta. Voltamos a ‘tuitar’ normalmente aqui”, escreveu.



