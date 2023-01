Defensoria Pública do MS oferece assistência jurídica gratuita aos extremistas de Brasília

A Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul prestará assistência jurídica gratuita aos terroristas detidos pela Polícia Federal após invasão às sedes dos Três Poderes, realizada no dia 8 de janeiro.

A decisão foi divulgada, no último sábado, 14, pelo governador do estado Eduardo Riedel (PSDB) nas redes sociais. Na publicação, ele explicou que planeja colocar a Defensoria “à disposição para prestar assistência jurídica àqueles que ainda estão detidos e não tem condições financeiras de constituir um advogado”.



O governador ainda ressaltou que a prestação do serviço é um dever do Estado e que não pode “se omitir das obrigações”.

Além de assistência jurídica, Riedel afirmou que prestará suporte às famílias dos detidos, com o objetivo de atualizá-los sobre a situação dos envolvidos nos crimes.

“Oferecer assistência jurídica a quem não pode contratá-la é uma das mais importantes prerrogativas de qualquer cidadão. Também vamos prestar assistência às famílias, no sentido de atualizar a situação de cada um deles no dia a dia”, escreveu.

O trabalho promovido pelo governador também será feito em parceria com a Defensoria Pública do Distrito Federal e com o Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Condege).







Na sexta-feira, 13, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal divulgou lista completa com os nomes dos 1.398 presos - sendo 905 homens, encaminhados para o Complexo Penitenciário da Papuda, e 493 mulheres, levadas para a Penitenciária Feminina do DF.

