Elmano promete "atenção diferenciada" a policiais para evitar motins

O governador Elmano de Freitas (PT) disse nesta sexta-feira, 13, que as forças policiais do Estado terão “atenção diferenciada” do novo governo nas questões relacionadas à valorização salarial e condições de trabalho. Ao comentar o histórico de motins no Ceará, o chefe do Executivo defendeu que o estreitamento do diálogo entre Governo e corporações é o caminho para evitar eventuais movimentos paredistas ilegais.

“As forças policiais têm uma situação muito específica, que exige uma atenção também especial do governante. O Policial Militar não pode fazer paralisação nem ter sindicato. Se ele não pode ter isso, ele precisa ter uma atenção diferenciada do governo”, pontuou o governador em entrevista ao O POVO.

A proibição do direito à greve se estende também a policiais civis e penais. A legislação é apontada por Elmano como condição principal para que as categorias recebam tratamento específico. “Vamos buscar entender as dificuldades que a tropa tem no seu dia a dia, de salário, de condições de trabalho, e dialogar muito para não deixar acontecer dificuldades”.

Nos primeiros meses de gestão, Elmano promete manter a política de Segurança Pública dos governos de Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (sem partido). “Vamos continuar com as promoções dos policiais militares, a compra de equipamentos e as reformas de batalhões e destacamentos”, assinalou.

O efetivo de agentes também será ampliado. O governador confirmou que haverá concurso para a Polícia Civil ainda este ano. Ele destaca que o incremento de agentes na corporação tem o objetivo estratégico de endurecer o enfrentamento às facções criminosas.

“O elemento central de violência no Ceará são as facções criminosas vinculadas ao tráfico de drogas. Para eu enfrentar essas organizações, eu preciso ter muita inteligência e muita investigação. [...] Quanto mais polícia civil, mais investigação, mais inteligência eu tiver, mais condição eu tenho de enfrentar com êxito essas organizações”, afirmou.

Além da ampliação das tropas, o governador diz que vai priorizar investimento em tecnologia e atuar de modo conjunto com o Ministério Público para encontrar e prender os “cabeças” das facções atuantes no Estado.

As ações ostensivas e repressivas, segundo Elmano, serão acompanhadas de políticas de inclusão social para jovens residentes nas periferias dos grandes centros urbanos.

De acordo com o governador, a ideia é oferecer linhas de crédito exclusivas para jovens com foco no empreendedorismo, combater o abandono escolar por meio do ensino em tempo integral e promover cursos de capacitação profissionais para facilitar o acesso da juventude ao mercado de trabalho.

As ações são importantes porque, na avaliação de Elmano, há relação direta entre o aumento da criminalidade e das taxas de evasão escolar. “De cada 100 jovens envolvidos com violência no Ceará, 75 estão fora da escola”, disse o chefe do Executivo, citando dados de um estudo realizado pela Assembleia Legislativa do Estado (AL-CE).

