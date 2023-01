Imprensa norte-americana se reúne em frente à casa onde Bolsonaro está hospedado

Ex-presidente está no país desde o dia 30 de dezembro

O condomínio em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está hospedado liberou o acesso da imprensa estadunidense ao local.

Após os ataques terroristas promovidos por bolsonaristas em Brasília e a possível influência de Bolsonaro nos atos golpistas, jornalistas internacionais se reúnem em frente à casa do ex-mandatário.

Além dos atos de Brasília, a minuta golpista encontrada pela Polícia Federal (PF) na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que era destinada a Bolsonaro e buscava alterar o resultado das eleições, também reforçam o olhar da imprensa internacional às ações do ex-presidente.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver um grupo de pessoas reunidas em frente à casa do ex-presidente no país.

Nesta quinta-feira, 12, 46 deputados democratas pediram ao atual presidente dos Estados Unidos Joe Biden a revogação do visto de permanência do ex-chefe do Executivo em território norte-americano.

O texto ainda pede pela proibição do refúgio de Bolsonaro ou qualquer outra ex-autoridade brasileira nos Estados Unidos para escapar da Justiça.

Jair Bolsonaro embarcou para a Flórida no dia 30 de dezembro de 2022, antes da cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ex-mandatário viajou para o estado para passar férias e não tinha previsão de retorno. Porém, após ter sido internado por obstrução intestinal, Bolsonaro pretende antecipar a volta para o Brasil.

