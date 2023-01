Oriel Nunes, secretário da Pesca, acredita que todos do PDT devem compor base de Elmano

Mesmo com a quebra da aliança entre o PT e o PDT durante o período eleitoral de 2022, Oriel Nunes, secretário de Pesca e Aquicultura do Ceará, acredita que "todo mundo" do PDT deve compor a base do governo de Elmano de Freitas (PT)

O secretário de Pesca e Aquicultura do Ceará, Oriel Nunes (PDT), comentou sobre a relação de seu partido com o atual governador Elmano de Freitas (PT), nesta quarta-feira, 11, e afirmou que é uma "tendência" que todos os integrantes do PDT vão para a base do governo do Estado.

“Eu acredito que a tendência é que vá todo mundo. Eu já estou no governo, como secretário principalmente, e acho que o pensamento da maioria é esse”, disse Oriel.

Mesmo com as desavenças anteriores, quando PT e PDT romperam a aliança nas vésperas da campanha eleitoral de 2022, Oriel se mostrou otimista em relação à reaproximação de todos os petistas com o PT.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A gente teve aí uma eleição onde o PDT ficou dividido, mas é uma coisa que, aos poucos, vai se superando”, afirmou. “Tem um ou outro pensamento divergente, e isso é natural”, acrescentou o secretário de Estado sobre as disputas internas do partido nas eleições de 2022.

O PDT, hoje, comanda três secretarias do governo Elmano: Pesca e Aquicultura (Oriel Nunes), Desenvolvimento Econômico (Salmito Filho) e Recursos Hídricos (Robério Monteiro). Oriel chegou a citar o deputado estadual e agora secretário Salmito Filho (PDT) ao afirmar que espera que eles, “estando aqui dentro do governo”, possam contribuir para que todos caminhem juntos e haja um alinhamento que é o interessante”.



Sobre o assunto PT, PDT e MDB dominam indicações para secretariado do governo Elmano; veja lista

Elmano: quem fechar rua ou ocupar prédio público no Ceará será preso em flagrante

PDT não indicou os três deputados do partido que serão secretários de Elmano

Cinco meses após deixar PDT, Izolda diz não ter planos de se filiar a outro partido

Ao menos 4 Estados criam gabinetes de crise para acompanhar atos golpistas

Partido de Wagner vai ao STF contra limite de 34 anos para entrar na Polícia Penal do Ceará

Tags