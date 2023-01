Wagner classifica como 'erro' decisão da PM-SP de não prender manifestantes em QG

O senador Jaques Wagner (PT-BA), futuro líder do governo no Senado, classificou como "erro" a decisão da Polícia Militar de São Paulo de não prender manifestantes bolsonaristas que estavam acampados em frente a quartéis do Exército.

"Já houve um pedido de ordem da Suprema Corte para desmobilizar os acampamentos. Aqui em Brasília, eles foram todos desmobilizados. Espero que isso aconteça em todas as unidades militares", declarou o senador, em conversa com jornalistas após atravessar a Praça dos Três Poderes com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros representantes na noite desta segunda-feira. "Desconheço em qualquer outro momento, próximo à unidade militar, você aceitar qualquer tipo de manifestação", pontuou.

Conforme mostrou o Estadão/Broadcast, as forças de segurança de São Paulo já haviam desmobilizado até a noite de segunda 15 acampamentos na capital e no interior, do total de 34 instalados no Estado.

Os atos, de acordo com a secretaria de Segurança Pública, aconteceram de forma pacífica e não foram registradas intercorrências. Os policiais cumprem a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que determinou no domingo (8) a dissolução total de acampamentos antidemocráticos no entorno de quartéis em 24 horas.

