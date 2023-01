"Algo muito forte precisa ser feito", diz Jade Romero sobre feminicídios no Ceará

A vice-governadora e titular da Secretaria de Mulheres, Jade Romero (MDB), comentou nesta terça-feira, 10, as propostas e os preparativos do novo governo para promover ações voltadas à garantia dos direitos das mulheres no Estado. Entre as iniciativas, o combate aos casos de feminicídios no Ceará, em parceria com a Secretária da Segurança. "Nós temos aí algo muito forte que precisa ser feito”, disse ela em entrevista à rádio O POVO CBN.

De acordo com ela, os primeiros passos da gestão estão voltados à organização das novas pastas. A Secretaria de Mulheres, por exemplo, surgiu no atual governo e é necessário o envio de uma mensagem à Assembleia para que a criação da pasta seja aprovada.

Apesar de a estrutura do Executivo estar passando por uma fase de reforma, Jade Romero ressaltou que há um diálogo com as mulheres para definir as prioridades das ações.

“As secretarias ainda não existem de fato, mas a gente tem iniciado algumas escutas e eu quero, a partir do dia 20, fortalecer essas escutas com várias mulheres. Com mulheres empreendedoras, marquei também um encontro com mulheres da Cufa (Central Única das Favelas), com vários movimentos de mulheres. Enfim, um diálogo bem plural, para que a gente possa eleger as prioridades dentro da Secretaria das Mulheres”, explicou.

Jade Romero também falou sobre o alto índice de assassinatos de mulheres no Ceará. Apenas nos primeiros dez dias de 2023, seis mulheres foram mortas no estado.

“É inaceitável ver até o quinto dia útil do ano, a gente ter uma série de mortes. O feminicídio não é simplesmente o homicídio de uma mulher. É inadmissível que, nos dias de hoje, a gente ainda veja esse tipo de cena se repetindo pela objetificação. Nós temos aí algo muito forte que precisa ser feito”, afirmou.

Romero ainda garantiu que acompanhará os casos de perto, junto ao secretário de Segurança Samuel Elânio. “É preciso um enfrentamento em várias frentes. Primeiro, é preciso garantir a autonomia financeira dessas mulheres. É importante também que a gente possa punir esses agressores. São muitas frentes que precisam ser trabalhadas, sobretudo a mudança de mentalidade, de compreender que a mulher tem o direito de ser livre, de quebrar esse ciclo de violência”.

Além de voltar os esforços para o direito das mulheres, Jade apontou que focará em projetos específicos da vice-governadoria. Um dos planos mencionados por Romero foi a inovação na oferta do serviço público. A vice-governadora mencionou o Ministério da Gestão e da Inovação do Serviço Público, criado pelo Governo Federal e comandado pela economista Esther Dweck, e espera aplicar o modelo de inovação na prestação de serviços.

“A ideia é que a gente tenha na vice-governadoria também um empreendimento de forças no modelo que a gente está tendo no Governo Federal. Eu já tinha conversado com o governador, que essa é uma pauta que eu também quero estar bem perto, participando dessa articulação, fomentando essa utilização da internet para facilitar a vida do cidadão, de levar alguns serviços para o interior, porque a gente sabe também da dificuldade dos municípios do interior”, completou.

