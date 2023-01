Vital do Rêgo diz que silêncio de Bolsonaro pode ter servido de estímulo

O presidente em exercício do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), afirmou que o silêncio do ex-presidente Jair Bolsonaro pode ter servido como estímulo para ações antidemocráticas. Em sua avaliação, "teria sido importante que Bolsonaro tivesse reconhecido o resultado eleitoral".

"É sabido que muitas vezes silêncio é muito mais ruidoso do que quaisquer palavras proferidas", disse o parlamentar, em coletiva de imprensa após reunião de líderes no Senado nesta segunda-feira (9). "O silêncio do presidente Jair Bolsonaro desde as primeiras horas de concluído o processo eleitoral, deu demonstrações àqueles que o tomam como condutor, como líder, de muitas coisas."

O senador cita os bloqueios das estradas após o segundo turno das eleições. "O presidente Bolsonaro silenciou e esse silêncio muito pode ter levado à impressão de estímulo e de incitamento a algumas atitudes", declarou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Expulsão de Ibaneis do MDB

Vital do Rêgo disse não ser o momento para discutir expulsão partidária do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

"Questões partidárias serão tratadas oportunamente", declarou o parlamentar em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (9), após reunião com líderes do Senado. "No instante em que houver, se houver, essa provocação interna, que só poderá se dar a partir da manifestação do presidente do MDB Baleia Rossi, nós haveremos de ter um posicionamento", afirmou.

De acordo com ele, é preciso elencar prioridades das preocupações.

CPI dos atos antidemocráticos

Conforme disse o senador Rogério Carvalho (PT-SE) há pouco, Vital do Rêgo citou que a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os atos antidemocráticos de domingo (9) deve ocorrer apenas a partir de 1º de fevereiro, sob nova legislatura. A decisão será do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Tags