Clécio Luís, governador do Amapá, diz que situação está controlada no Estado

O governador do Amapá, Clécio Luís (Solidariedade), disse que a situação dos atos antidemocráticos está controlada no seu Estado. "Ontem, conseguimos dissolver um acampamento na madrugada de forma dialogada. Havia poucas pessoas lá. Hoje tivemos reunião com todas forças de segurança do Estado e estamos monitorando a situação", disse Luís, ao chegar na reunião dos governadores com o presidente Lula em Brasília, após a invasão da Praça dos Três Poderes ontem em Brasília. Segundo o governador, uma pessoa foi presa no seu Estado.

Luís afirmou considerar "importante" participar do encontro para prestar "solidariedade federativa" à União e ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesse momento "crítico" da sociedade brasileira. "É importante também estar aqui para avaliarmos como está a situação no País inteiro e tomar medidas preventivas e medidas drásticas de contenção. É necessário prisões e identificação de financiadores dos terroristas para o Brasil manter a ordem", afirmou.

Conforme ele, em seu Estado, até o momento não há algum segmento específico que financie os atos. "Trabalhamos com relatórios de inteligência para identificar financiadores", apontou.

Segundo Luís, o Estado enviou 20 militares de efetivos para o Distrito Federal. Ele disse que foram identificados dois cidadãos do Amapá nos atos, sendo uma delas a deputada federal eleita Silvia Waiãpi (PL).

