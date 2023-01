Biden liga para Lula e presta solidariedade após atos golpistas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, telefonou nesta tarde para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e prestou solidariedade após os atos golpistas deste domingo que resultaram na invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, apurou o Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A ligação não consta da agenda oficial de Lula.

Neste domingo, 8, Biden condenou a ação dos golpistas nas redes sociais e reforçou apoio às instituições democráticas brasileiras. Na postagem, o presidente americano chamou os atos de "atentado à democracia e à transferência pacífica do poder no Brasil".

Mais cedo, o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmou que Biden deveria conversar com Lula "em algum momento", mas disse que não havia telefonema agendado.

