Wagner repudia atos terroristas no DF: "Triste e reprovável"

O deputado federal Capitão Wagner (UB-CE) usou as redes sociais na noite deste domingo, 8, para repudiar os atos de terrorismo realizados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília (DF). O parlamentar avaliou como "triste e reprovável" os atos que depredaram os prédios do Palácio da Abolição, Supremo Tribunal Federal (STF) e Congresso Nacional.

"Muito triste e reprovável a destruição do patrimônio público vista em Brasília hoje. Toda manifestação pacífica e ordeira é legítima", escreveu Wagner.

Muito triste e reprovável a destruição do patrimônio público vista em Brasília hoje. Toda manifestação pacífica e ordeira é legítima.

O presidente do UB-CE e membro da oposição ao Governo do Ceará chegou a declarar voto em Bolsonaro no segundo turno das eleições de outubro do ano passado. O apoio, no entanto, não impediu que o deputado repudiasse os atos praticados por apoiadores do ex-presidente.

Outros membros da oposição também usaram as redes sociais para criticar práticas realizadas na Esplanada. É o caso do deputado federal Danilo Forte, também do UB, que pediu mais "paz e prosperidade".

"O Brasil quer paz e prosperidade, e isso só será conquistado com espíritos desarmados e serenidade. É hora de reconstruímos o espaço de diálogo com os diferentes e garantirmos a vontade das urnas e os direitos da Constituição. Viva a democracia brasileira", publicou o parlamentar, que também gravou vídeo em sua conta no Twitter.

São intoleráveis os atentados à democracia e ao Estado Democratico de Direito ocorridos neste domingo. Os ataques às sedes dos Três Poderes atingem não só a civilidade, mas também a toda nação brasileira. Cada cidadão foi agredido neste espisódio lamentável na história do país. — Danilo Forte (@DepDaniloForte) January 8, 2023

"Apesar de sempre defender a livre manifestação do povo, não compactuo com depredação de patrimônio público", escreveu o deputado federal eleito André Fernades (PL), aliado de Bolsonaro no Ceará. O parlamentar, no entanto, citou Olavo de Carvalho — guru bolsonarista, morto em janeiro de 2022, para criticar ações do STF: "Incrível a habilidade que o nosso eterno professor Olavo de Carvalho tinha de fazer a leitura do futuro".

Apesar de sempre defender a livre manifestação do povo, não compactuo com depredação de patrimônio público.

Incrível a habilidade que o nosso eterno professor Olavo de Carvalho tinha de fazer a leitura do futuro. pic.twitter.com/j5hyyJgnA7 — André Fernandes (@andrefernm) January 8, 2023