Próximo líder do PSB na Câmara defende instalação de CPI no Congresso sobre atos

O deputado federal Felipe Carreras (PE), próximo líder do PSB na Câmara, defendeu que seja instalada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as ações de grupos radicais que invadiram e depredaram os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) neste domingo, 8.

"Defendo que o Congresso Nacional seja convocado. O parlamento é a legítima representação do povo e precisa dar os remédios necessários para o vandalismo e para os terroristas. Uma CPI deve ser instalada o mais rápido possível", escreveu o parlamentar no Twitter.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decidiu retornar ainda neste domingo a Brasília e convocou para esta segunda-feira, 9, uma reunião de líderes da Casa para tratar do assunto, ainda sem horário definido.

Em manifestação no Twitter, Lira sugeriu uma reunião entre os Três Poderes. "Eu me coloco à disposição de todos os Chefes de Poderes para fazermos uma reunião para deixar absolutamente inquestionável que os três Poderes estão mais unidos do que nunca a favor da Democracia", escreveu.

De acordo com o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), indicado como líder do governo Lula no Congresso, o presidente em exercício do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), também convocou para a segunda-feira, às 10 horas, uma reunião de líderes do Congresso.

