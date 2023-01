PM retira manifestantes da rampa do Palácio do Planalto, em Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal começou a agir pela retirada de manifestantes dos Três Poderes em Brasília neste domingo (8). Já no final da tarde, a PM retirou os invasores da rampa do Palácio do Planalto. Conforme mostrou o Estadão/Broadcast, a PM afirmou que todo o efetivo foi acionado, inclusive a cavalaria. De acordo com o órgão, só não está se apresentando quem está sob restrição médica. Os manifestantes, em atos violentos, já invadiram o Congresso, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que as forças de segurança estão agindo e que o governo do Distrito Federal prometeu reforços.

