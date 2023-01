'O peso da lei tem de ser acionado contra todos', afirma Marina Silva

Em meio aos atos antidemocráticos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que culminaram na invasão e depredação da sede dos Três Poderes, em Brasília, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, declarou que o "peso da lei tem de ser acionado contra todos". "Criminosos, terroristas, vândalos que nos envergonham. O presidente Lula acaba de decretar intervenção federal na Segurança do Distrito Federal diante da evidente inércia das autoridades responsáveis. O peso da lei tem de ser acionado contra todos. A democracia não será ultrajada", escreveu Marina, na sua conta oficial do Twitter.

Mais cedo em pronunciamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que tudo será apurado de forma muito rápida e que será investigado e punido quem financiou e é responsável pelos atos.

Os invasores depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).

