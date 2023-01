Manifestantes conseguem invadir STF e Palácio do Planalto

Manifestantes bolsonaristas invadiram o Palácio do Planalto na tarde deste domingo, dia 8. Imagens do portal Metrópoles mostram os extremistas quebrando o vidro do Palácio, entrando pelo Salão Nobre e subindo a rampa para o terceiro andar, onde fica o gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Imagens da CNN também mostram o térreo do Planalto destruído pelos extremistas. Os manifestantes também já invadiram o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que as forças de segurança estão agindo e que o governo do Distrito Federal prometeu reforços.

