O presidente da França, Emmanuel Macron, se uniu a outros líderes mundiais e se pronunciou neste domingo, 8, no Twitter sobre os ataques promovidos por grupos radicais em Brasília.

"A vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas! O presidente Lula pode contar com o apoio incondicional da França", publicou Macron.

