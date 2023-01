Lula lamenta a morte de Roberto Dinamite: "Gigante no futebol brasileiro"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, neste domingo, 8, a morte do ex-jogador Roberto Dinamite, considerado o maior ídolo do Vasco da Gama e um dos principais nomes do futebol brasileiro.

Pelas redes sociais, Lula homenageou Roberto e relembrou a carreira do atleta. O petista, que é corintiano, também elogiou o estilo do jogo apresentado pelo ex-atacante em campo.

“Roberto Dinamite foi um gigante na história do Vasco da Gama e do futebol brasileiro. Como torcedor do Vasco no Rio, admirei muito seu futebol bonito, ofensivo, de um chute tão potente de perna direita que virou apelido. E de apelido, sobrenome”, escreveu.

Além de citar os feitos de Roberto nos gramados, o petista mencionou a atuação do ex-jogador na política.

“Além de grande jogador, foi também político, sendo deputado estadual por cinco mandatos e dirigente do Vasco da Gama, lutando para modernizar a gestão do clube”, apontou.



Roberto Dinamite morreu neste domingo, 8, aos 68 anos de idade, após lutar contra um câncer no intestino desde o final de 2021.

