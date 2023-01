Lira: rsponsáveis por ataque à democracia devem ser identificados e punidos

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que os responsáveis por promover e acobertar os ataques à democracia brasileira neste domingo, 8, devem ser identificados e punidos. Grupos radicais inconformados com o resultado da eleição invadiram e depredaram hoje os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Os responsáveis que promoveram e acorbetaram esse ataque à democracia brasileira e aos seus principais símbolos devem ser identificados e punidos na forma da lei", escreveu Lira no Twitter.

"A democracia pressupõe alternância de poder, divergências de pontos de vista, mas não admite as cenas deprimentes que o Brasil é surpreendido nesse momento. Agiremos com rigor para preservar a liberdade, a democracia e o respeito à Constituição", emendou o presidente da Câmara.

Lira também afirmou que o Congresso jamais negou voz a quem quisesse se manifestar pacificamente, mas nunca dará espaço para a baderna, a destruição e o vandalismo.

