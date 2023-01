Geringonça no Brasil será mais difícil, diz pesquisador

O cientista político português André Freire, autor de Para lá da ‘Geringonça’ - o governo de esquerdas em Portugal e na Europa (Lisboa, 2017, Contraponto Editores), vê pouca semelhança entre a aliança de apelido jocoso - que há alguns anos uniu, no governo luso, os partidos Socialista, Comunista, Os Verdes e o Bloco de Esquerda sob a liderança de António Costa - e a frente ampla pretendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Brasil.

Para o pesquisador, há poucos paralelos entre a coligação formada por legendas esquerdistas lusitanas - que havia 40 anos não conseguiam se unir para governar - e a união tentada por Lula no Brasil, que vai do PSOL à direita moderada. O que se desenha no País, observou, é uma "grande coligação", com perfil "arco-íris" - da esquerda radical à "direita democrática". Exigirá muito de Lula e pode não funcionar.

"(A grande coligação) É uma frente ampla que até pode ter mais partidos do que os que são necessários para fazer a maioria absoluta", afirmou Freire, que é doutor em Sociologia Política, Ciência Política e Governo pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e atual diretor de Doutoramento do Instituto Universitio da capital portuguesa (ISCTE-IUL). "Agora, não vai ser fácil. Desse ponto de vista, é uma geringonça. Geringonça significa uma máquina que você não espera que funcione. Uma coisa que a gente não espera que as peças se juntem."

O que o senhor, que estudou a Geringonça, teria a dizer sobre a frente pretendida por Lula no Brasil?

Eu acho as situações muito diferentes. Porque o que nós tínhamos aqui (em Portugal) era uma situação em que, ao longo de 40 anos, as esquerdas nunca tinham conseguido entender-se para governar. Nosso sistema é diferente do vosso, porque não é presidencialista, é semipresidencial, mas, no fundo, funciona como um sistema parlamentar.

Quais outras diferenças o senhor vê?

O que tivemos aqui não foi uma grande coligação. O que vocês vão ter aí? Eu acho que é diferente. Eu sei que até cientistas políticos meus amigos falaram na Geringonça, logo quando o Lula chamou o (vice-presidente Geraldo) Alckmin. Um homem que vem do PSDB, essa talvez seja a novidade. O PSDB também está a se desfazer. Eu acho que vocês têm partidos demais, deve ser o sistema político mais fragmentado do mundo, em termos de número de partidos. Acho que é preciso uma frente ampla, o Lula tem que fazer.

Como? Em torno de quê?

Eu acho que o Lula não tem uma tarefa fácil pela frente. Eu acho que essa solução política brasileira é mais comparável com o que nós, em Portugal, chamamos bloco central. Porque, apesar de tudo, o (ex-presidente Jair) Bolsonaro e as forças ligadas ao Bolsonaro, a direita radical e a extrema direita tiveram votações muito significativas, e o próprio (Bolsonaro), apesar de tudo, teve uma votação confortável. Eu acho que o Brasil precisa, e é o que o Lula está a tentar fazer, de uma frente ampla. Na Europa, costumamos chamar a isso uma grande coligação, uma coligação sobredimensionada e que é arco-íris. A nossa Geringonça não era arco-íris. Os cientistas políticos chamam arco-íris quando tem a esquerda e a direita juntas, não é? Sabe para quê? Para defender a democracia.

A Geringonça brasileira periga não funcionar?

Exato! A nossa funcionou muito bem para surpresa de todos. Cumprimos as regras europeias do déficit da dívida, cumpriu-se o programa do acordo tripartido. Funcionou bem. Uma coisa fez aquilo funcionar. Como havia um cerco sobre a tal Geringonça, houve um cerrar de fileiras. Pode ser que isso funcione aí.

O que faltaria para o governo Lula ser uma Geringonça, e ela funcionar?

Há uma direita democrática no Brasil. É essa que deve ser cooptada para essa frente ampla. E depois é uma atitude compromissória de todas as partes. Ninguém vai ter o seu programa todo aplicado, toda a gente vai ter que ceder um bocadinho para fazer aproximações. Não vai ser fácil.

Recentemente, a Polícia impediu a explosão de uma bomba em um caminhão de combustíveis numa estrada que leva ao aeroporto de Brasília. O sr. acredita que esse tom da oposição pode influenciar na coesão da aliança, se poderia facilitar que a frente ampla se mantivesse?

O cerco à Geringonça portuguesa era de uma oposição digamos leal, não é? Isso (o recurso a ações violentas no Brasil) é uma posição desleal e é terrorismo. Isso pode funcionar como "um cimento" da Aliança, pode. Agora tem de ver, o Brasil tem um estado de direito e tem de cumprir as leis. Isso (oposição violenta) é completamente inaceitável, é terrorismo, lamentável. E também não é uma novidade. É um contágio norte-americano, aquela arruaça estimulada pelo presidente (Donald Trump) no Capitólio (em 6 de janeiro de 2021) foi uma coisa lamentável e tem um certo paralelismo (nas ações violentas de bolsonaristas no Brasil). Acho que, por estranho que pareça, isso pode ser um elemento de coesão (do novo governo).

