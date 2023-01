CNJ diz que se mantém 'vigilante e coeso' em defesa da democracia

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afirmou ser "intolerável" o episódio de invasão e depredação liderado por extremistas em Brasília neste domingo, 8, e que o órgão se mantém "vigilante e coeso" em defesa da democracia. Em nota, o CNJ apontou que "todos", "indistintamente", devem ser investigados e responsabilizados em caso de culpa.

"Dessa forma, as ações presenciadas neste domingo merecem a atuação firme por parte dos órgãos do sistema de segurança pública e do Sistema de Justiça. O sistema judiciário seguirá forte e hígido para o cumprimento da sua função constitucional e assegurar a democracia no País", diz a nota assinada por conselheiros e conselheiras do CNJ, que é comandado pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber.

"Os membros do CNJ acompanham, com preocupação, as violentas depredações nas sedes dos três Poderes da República, assim como também a utilização de violência física e psicológica", diz a nota, apontando que o livre direito de reunião e manifestação não se confunde com crimes praticados contra o patrimônio público. "É, portanto, intolerável o que ocorreu na capital do país, mantendo o CNJ vigilante e coeso em defesa da democracia", afirmam.

