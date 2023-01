CNBB defende responsabilização de organizadores de ataques e pede serenidade

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) defendeu neste domingo, 8, em sua conta no Twitter, a responsabilização dos organizadores e participantes das ações de grupos radicais em Brasília, "com os rigores da lei". A CNBB afirmou na postagem estar "perplexa com as graves e violentas ocorrências" na capital federal.

A conferência pediu "serenidade, paz e o imediato cessar dos ataques criminosos ao Estado Democrático de Direito".

"Estes ataques devem ser imediatamente contidos e seus organizadores e participantes responsabilizados com os rigores da lei. Os cidadãos e a democracia precisam ser protegidos", diz a CNNB no tuíte.

