Celso de Mello defende reação das instituições 'com vigor e determinação'

O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello disse que os símbolos da República e da democracia "foram gravemente profanados por delinquentes" e defendeu que as instituições reajam "com vigor e determinação, sempre sob o império da lei".

"Neste particular momento de nosso processo político, revela-se essencial que a cidadania comprometida com o respeito à institucionalidade empenhe-se na defesa incondicional das instituições democráticas de nosso País e na proteção das liberdades fundamentais", defendeu.

O ex-ministro, que se aposentou em 2020, classificou os ataques como "sórdidas manobras golpistas", "sombrias conspirações autocráticas" e "inaceitáveis tentações subversivas de submeter o nosso País a um novo e ominoso período de supressão das liberdades constitucionais e de degradação e conspurcação do regime democrático".

