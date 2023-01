Sudão prende jornalistas que divulgaram vídeo de presidente se urinando

Seis jornalistas foram presos na última terça-feira, 3, no Sudão do Sul, depois que divulgaram um vídeo mostrando o presidente Salva Kiir se urinando em uma cerimônia oficial. A informação foi repassada pelo Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), que exige sua libertação.

Os jornalistas da televisão estatal foram presos por agentes do Serviço de Segurança Nacional, disse o CPJ com sede em Nova York em um comunicado divulgado na sexta-feira, 6. Os repórteres estão sendo investigados após a divulgação de um vídeo, que viralizou nas redes sociais em dezembro, mostrando o chefe de Estado urinando em si mesmo em uma cerimônia oficial.



Essas prisões são "uma tendência das forças de segurança de recorrer à detenção arbitrária quando as autoridades acreditam que a cobertura da mídia é desfavorável", disse o representante do CPJ para a África Subsaariana, Muthoko Mumo.



"As autoridades devem libertar os jornalistas incondicionalmente e garantir que possam trabalhar sem serem intimidados ou ameaçados de prisão", acrescentou Mumo. O Sindicato dos Jornalistas do Sudão do Sul também pediu o fim das investigações sobre os seis jornalistas, que são suspeitos de "ter conhecimento da 'sequência precisa' do vídeo divulgado ao público".

