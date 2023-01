Janja presenteia primeiro escalão de Lula com pôster da foto oficial do novo ministério

A primeira-dama Janja Lula da Silva entregou aos integrantes do primeiro escalão do governo federal cópias da foto oficial do ministério que tomou posse, junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1º de janeiro. O ato foi realizado durante a primeira reunião ministerial entre o chefe do Planalto e seu grupo de trabalho.

A imagem foi entregue enrolada, para que cada um dos 37 ministros mande emoldurar. Após a entrega, Janja sentou-se no espaço reservado aos assessores e depois deixou a sala da reunião, segundo auxiliares do presidente da República.



O encontro com os ministros de governo foi realizado de forma tímida e sem grande divulgação. Logo na entrada, os convidados foram orientados a não usarem celular. A restrição visava evitar as transmissões, ao vivo, pelas redes sociais, o que tornaria o encontro de trabalho em um evento social.

A solenidade foi realizada cinco dias após a posse presidencial, realizada no dia 1º de janeiro.