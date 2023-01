"Desleixo": Tour de Janja para mostrar danos no Alvorada vira meme nas redes sociais

A visita foi realizada com a jornalista Natuza Nery e mostrou problemas de conservação no local, como vidro quebrado, piso descascado e obras de arte no chão

A primeira-dama Janja Lula da Silva permitiu nesta semana a entrada da imprensa no Palácio da Alvorada pela primeira vez após a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O tour, realizadO com a jornalista Natuza Nery, mostrou problemas de conservação no local, como vidro quebrado, piso descascado e obras de arte no chão. O assunto logo viralizou nas redes sociais.

a Janja entrando no palácio

A Janja e a Natuza andando pelo Palácio da Alvorada

a janja mostrando o palácio da alvorada pra natuza

A Janja simplesmente meteu uma referência bibliográfica pra esculachar a falta de cuidado do Bolsonaro e Michele com Palácio do Planalto e digo mais, as fotos do livro são de ninguém menos que ele:

Ricardo Stuckert



Ricardo Stuckert

a Janja assim no palácio da alvorada

Janja mostrando o Alvorada

A janja entrando no palácio da alvorada assim

