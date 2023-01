Após anúncio de ato golpista, ônibus com bolsonaristas chegam ao QG em Brasília

Caravanas de bolsonaristas chegaram ao QG de Brasília, na manhã deste sábado, 6. A mobilização acontece após aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que não aceitam a vitória de Lula (PT) como presidente da República planejarem uma nova manifestação neste final de semana.

Nas redes sociais, manifestantes publicaram a chegada ao acampamento. A maioria dos veículos é oriunda de Mato Grosso e Espírito Santo. Nova manifestação foi marcada para segunda-feira, 9, mas bolsonaristas já chegam antecipadamente.



Segundo reportagem do Uol, a previsão é de que ao menos 11 ônibus cheguem à capital federal neste fim de semana. O movimento é uma reação ao esvaziamento do acampamento em Brasília, ação mobilizada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, após a posse de Lula.

Para coibir uma eventual "guerra", o titular da pasta anunciou já ter dialogado com diretores gerais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.