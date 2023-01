Secom vai recriar conselhos de participação social, diz ministro

“Precisamos construir, de forma muito democrática, mecanismos de proteção dos cidadãos contra as fake news. Não é possível fazermos o debate e as plataformas que fazem com que estas informações [falsas] cheguem aos cidadãos não tenham alguns mecanismos de proteção”, disse o ministro, abordando ainda a valorização da comunicação pública e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

“Vamos ter todo o cuidado para restabelecer princípios muito transparentes de gestão da coisa pública, de valorização das empresas públicas. A partir dos próximos dias, vamos começar a realizar uma série de mudanças para sintonizar a EBC e a comunicação pública com os princípios e as ideias do novo governo”, disse o ministro – que, ao fim da entrevista, explicou que este processo já vem sendo discutido com os “muitos grupos organizados que debatem comunicação pública no Brasil”.

Ainda durante o programa, Pimenta voltou a dizer que a atual gestão federal enfrentará o desafio de “recuperar a credibilidade do governo federal como uma fonte confiável de informações”. “ O cidadão tem que saber que quando o governo diz que a melhor forma de prevenir a covid é [tomando] a vacina, o governo está falando isso com base científica, não como uma opinião ideológica de um ou de outro integrante do governo. Que quando o governo faz uma campanha e diz que é importante as pessoas agirem de forma a evitar queimadas no Pantanal e o desmatamento na Amazônia, ele tem credibilidade para falar isso.”

