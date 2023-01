Polícia do DF apreende armas e munições na casa do ex-empresário de Jair Renan Bolsonaro

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu 15 pistolas, 2 rifles e 200 projéteis de munição na casa de Maciel Carvalho, ex-empresário e instrutor de tiro de Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O influenciador digital, que conta com mais de 400 mil seguidores nas redes sociais, foi preso nesta quinta-feira, 5, pela Operação Falso Coach - ação realizada para coibir crimes relacionados ao porte, posse e comércio de armas de fogo com o uso de documentos falsos.

O empresário é dono de uma academia de tiro e é conhecido pelo vínculo com o filho “04” do ex-presidente Bolsonaro (PL), Jair Renan Bolsonaro. Maciel ministrou aulas de tiro para Jair Renan e a mãe Ana Cristina Siqueira Vale.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O instrutor utilizava documentos falsos para obter o certificado de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) e adquirir armas de fogo.

De acordo com informações do G1, o material encontrado pela PCDF na casa do empresário é avaliado em R$ 75 mil.

Maciel também tem antecedentes por crimes como estelionato, organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro e o indiciado pode ser condenado a até 19 anos de prisão.

Sobre o assunto Governo Lula mapeia sigilos de Bolsonaro; veja quais estão na mira

Governo Bolsonaro cumpriu um terço das promessas de campanha

Bolsonaro voltará a ser denunciado à Justiça por senadores da CPI da Covid

Ex-empresário do filho de Bolsonaro é preso por comércio ilegal de armas

Tags