Moraes determina prisão preventiva de 11 suspeitos de atos antidemocráticos e vandalismo

Os suspeitos participaram de atos de vandalismo em Brasília no início de dezembro. Até esta sexta-feira, 6, suas prisões eram temporárias, mas Moraes converteu as condenações.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes converteu as punições de 11 suspeitos de participar de atos antidemocráticos e vandalismo, em Brasília, para prisão preventiva. Os suspeitos participaram dos ataques no início de dezembro e as prisões eram temporárias até esta sexta-feira, 6.

De acordo com a Operação Nero, realizada no dia 29 de dezembro para apurar os casos de vandalismo em Brasília, os investigados teriam participado de uma tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. Alguns dos suspeitos chegaram a ser responsáveis por obter galões de gasolina usados para incendiar veículos.

No dia 12 de dezembro, três carros e cinco ônibus foram queimados durante os atos de vandalismo em Brasília. Quatro suspeitos estão, a partir de hoje, em prisão preventiva: Joel Pires Santana, Klio Damião Hirano, Átila Franco de Mello e Samuel Barbosa Cavalcante. A prisão preventiva não tem prazo para terminar.

O restante dos suspeitos são considerados foragidos: Allan Diego dos Santos, Helielton dos Santos, Ricardo Aoyama, Silvana Luizinha da Silva, Walace Batista da Silva, Wellington Macedo e Wenia Morais Silva.



