Jornalistas são agredidos por bolsonaristas durante desmonte de acampamento em BH

Vídeos que circularam nesta sexta-feira, 6, mostram o momento que jornalistas são agredidos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As cenas de violência aconteceram quando guardas municipais e fiscais realizaram a desmobilização do acampamento em frente ao Comando da 4ª Região Militar, na região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo a imprensa local, um repórter da TV Band Minas teve o celular furtado e parte do material de trabalho danificada. Um cinegrafista foi empurrado com a câmera e se desequilibrou. Outro jornalista, do jornal O Tempo, foi atacado com uma bandeira e cercado pelos bolsonaristas.

Os apoiadores estava no local há mais de dois meses, desde o anúncio da eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os atos antidemocráticos pedem a anulação do resultado das urnas, assim como intervenção militar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Band Minas informou que a Polícia Militar estava presente no local, mas não interviu para garantir a integridade física dos jornalistas e mesmo dos manifestantes.

A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) disse, por meio de nota, acompanhar com "preocupação" os recentes ataques a jornalistas por parte dos grupos bolsonaristas."Infelizmente, 2023 já começou com uma onda de violência contra os profissionais da mídia, com o registro de agressões a equipes de reportagem em pelo menos seis estados", ressaltou a entidade.

Sobre o assunto STF: Moraes suspende redes sociais de três jornalistas bolsonaristas

Acampamentos bolsonaristas devem ser encerrados até sexta, afirma Dino

Bolsonaristas divulgam informação falsa de que indígena Serere Xavante teria morrido na prisão

Barroso é hostilizado por bolsonaristas em aeroporto nos Estados Unidos; veja vídeo

Bolsonaristas continuam acampados em Fortaleza após a posse de Lula

Tags