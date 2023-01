Dono da Havan diz que torce por Lula e deseja que "faça uma ótima administração"

Luciano Hang, o dono da rede de lojas Havan, desejou ao governo Lula que faça uma "ótima administração". Sem mencionar o nome do petista, Hang diz esperar que "o piloto faça um belo voo".

Hang foi grande apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A mudança nas declarações ocorreu, segundo a equipe do empresário, para se opor às fake news divulgadas na internet o envolvendo em atos antidemocráticos. As informações são da Folha de S.Paulo.

"Passadas as eleições, e para acabar com as fake news que vêm espalhadas nas redes sociais utilizando o meu nome, quero desejar ao novo governo que faça uma ótima administração. Torço pelo piloto, afinal de contas estamos todos no mesmo avião. Que possamos ter paz, harmonia, felicidade e muitos empregos para todos os brasileiros", afirmou Luciano Hang em nota.

Em nota, o empresário disse que seguirá na empresa, mesmo após seu perfil pessoal nas redes sociais ser restringido por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Hang disse que vai continuar na ativa, “cumprindo com minha responsabilidade, que é com nossos mais de 22 mil colaboradores e, claro, torcendo pelo nosso país”.

"Sempre torci e continuo torcendo pelo melhor para o Brasil e para os brasileiros. Estive na campanha em prol de um projeto a favor de um estado menor, com menos burocracias e mais empregos. Meu interesse nunca foi em ser político, mas lutar por uma causa que atenda a toda a população. Sempre disse que posso ter concorrentes de ideias, mas jamais inimigos pessoais", acrescentou Hang.



