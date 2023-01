Catadora que passou faixa para Lula é alvo de ataques por viagem à Europa

A catadora de materiais recicláveis Aline Sousa, responsável por colocar a faixa presidencial em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na cerimônia de posse, foi alvo de comentários agressivos nas redes sociais após usuários encontrarem registros de uma viagem à Europa feita pela catadora.

Durante esta semana, perfis na internet direcionaram ataques à Aline por uma viagem à Itália realizada em abril do ano passado.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Sousa (@aline.sousa10) Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Comentários como “Catadora fake que vai pra Europa foi demais hein, Lula”, “Se eu começar a juntar as latinhas que vejo na rua, em quanto tempo eu vou pra Roma que nem a senhora?” e “Não é catadora de lixo, não. Ela está mentindo” foram compartilhados nas postagens do perfil do Instagram de Aline.



Na última quarta-feira, 4, a catadora publicou um vídeo falando sobre o reconhecimento do trabalho que desenvolve e explicando que o motivo da viagem para o país italiano se deu para aprofundar o conhecimento no sistema do Lixo Zero.

“A nossa missão lá foi para a gente conhecer, se aprofundar nas metodologias e implantação do sistema de Lixo Zero. No Brasil, a gente está muito atrasado nessa questão do avanço e da valorização da reciclagem. Essa missão na Itália veio para a gente conseguir se apropriar mais desse conhecimento de como se dá na prática esse sistema moderno do Lixo Zero, da participação da sociedade, com a integração das cooperativas, para poder trazer como uma inovação aqui pro Brasil”, justificou.



A catadora ainda explicou que a viagem não foi financiada por ela. O intercâmbio se deu a partir da Organização das Cooperativas do Distrito Federal (OCDF), Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), e do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), além de ter sido viabilizado pela deputada federal Bia Kicis (PL).

Aline Sousa, 33, é estudante de Direito e catadora de materiais recicláveis desde os 14 anos de idade. A mãe e a avó também atuam na área e trabalham na mesma cooperativa. A catadora é responsável pela Secretaria Nacional da Mulher e Juventude da Unicatadores e é beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida.

Ela participou da cerimônia de posse de Lula, realizada no último domingo, 1º, e participou do momento histórico da entrega da faixa presidencial. A solenidade foi modificada pela ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no evento.

Sobre o assunto Livro de posse e faixa presidencial que Lula usou são oficiais

Saiba por que a faixa presidencial da posse de Lula é diferente da usada por Bolsonaro em 2019

Lula recebe faixa presidencial das mãos de representantes do povo brasileiro

Veja a íntegra do discurso de Lula após receber a faixa presidencial

Tags