Bolsonaristas choram, se jogam no chão e tentam bloquear rua durante desmonte de acampamento

A prefeitura de Belo Horizonte iniciou, na manhã desta sexta-feira, 6, a operação para desmontar o acampamento dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em frente à Companhia de Comando da 4ª Região Militar. Em diversos registros, é possível ver bolsonaristas chorando, se jogando no chão e tentando bloquear o trabalho dos agentes.



Em um dos vídeos, um apoiador de Bolsonaro chora copiosamente enquanto diz que "não acreditar" que o acampamento estava sendo desmontado. "Eu não estou acreditando nisso, Minas Gerais está corrompida, as Forças Armadas de Minas Gerais traíram a pátria. Eles estão corrompidos, eles não ajudaram a pátria", diz um bolsorarista às lágrimas enquanto grava os militares.

Um outro vídeo mostra um apoiador pedindo “por favor” para que os agentes permitam a permanência do acampamento. “Não, não, não, não, não, por favor, não”, grita o homem, ajoelhado no momento em que as imagens foram capturadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquanto o acampamento era desmontado, bolsonaristas tentaram bloquear a rua e impedir a passagem de caminhões. Os agentes da Guarda Municipal conseguiram retirar o grupo e desbloquear a via. "Pode bater, pode matar, não vamos sair, estamos salvando o Brasil", diz outro apoiador. Ao lado, um bolsonarista diz que chegou a "pegar" Covid-19 no acampamento e que estava com a família no local.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), afirmou na quarta-feira, 4, que a questão dos acampamentos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ser resolvida até o fim desta semana. Dino disse não esperar que haja resistência dos acampados, que não aceitam o resultado das eleições de 2022.