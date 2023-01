Primeira-dama do Ceará Lia Freitas discute combate à fome na infância

Lia Freitas, esposa do governador Elmano de Freitas (PT), se reuniu com o Instituto da Infância (Ifan) para tratar do combate à fome no Ceará

A primeira-dama Lia Freitas, esposa do governador Elmano de Freitas (PT), se reuniu com Luzia Laffite, superintendente executiva do Instituto da Infância (Ifan) para discutir ações para o combate à fome no Ceará, na manhã desta quinta-feira, 5.

Lia já participou de Grupos de Trabalho para tratar do combate à fome no Estado, que é um dos pontos em que o Governo Elmano vem dando enfoque. “Nós estamos ouvindo especialistas porque queremos conhecer, ter um diagnóstico mais aprofundado acerca dos municípios do Ceará e para onde direcionaremos, de forma prioritária, essas ações de combate à fome”, afirmou Lia.

O próprio governador, em sua cerimônia de posse, chegou a se emocionar ao mencionar as pessoas que vivem em situações vulneráveis. "Ninguém quer ver ninguém mendigando, ninguém sofrendo, ninguém clamando por um emprego, ninguém chorando de fome", disse em seu discurso.

Após a reunião com o Ifan, a primeira-dama comentou que irão repassar “o que, em cada município, foi identificado sobre a questão da desnutrição e também da obesidade”.

Organização sem fins lucrativos, o Ifan desenvolve um trabalho de prevenção e de cuidados com a infância de crianças na faixa etária de 0 a 12 e, segundo o instituto, presta serviços às necessidades específicas de crianças e adolescentes, suas famílias e comunidades, bem como aos profissionais atuantes na área.

Filiada ao PT desde 2012, Lia é ativa dentro da militância do partido, mesmo nunca tendo concorrido a um cargo público. Ela conduziu plenárias com mulheres em Fortaleza e em municípios do Interior ao lado de Jade Romero (MDB), vice-governadora do Ceará, e Onélia Santana, ex-primeira dama do Ceará.

Lia Freitas é servidora pública da Prefeitura de Fortaleza há 18 anos, mestra em planejamento e políticas públicas e, hoje, estuda medicina. É formada em administração, mas afirma que seu foco hoje é, principalmente, assistência social.

Lia disse se inspirar no trabalho da ex-primeira dama Onélia Santana, esposa do ex-governador Camilo Santana, candidato petista ao Senado.

"Queremos manter as políticas exitosas da primeira dama Onélia Santana, como o programa Mais Infância, programa Mais Nutrição, políticas voltadas para as nossas crianças que não deixam de ser voltadas para as mulheres", diz Lia.



