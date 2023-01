Freixo anuncia saída do PSB e filiação ao PT após desentendimentos com Molon

O parlamentar revelou uma relação complicada com Alessandro Molon, presidente da sigla no Rio de Janeiro, e afirmou não haver "construção partidária".

O deputado federal Marcelo Freixo anunciou que está de saída do PSB e deve se filiar ao PT, seu antigo partido. O parlamentar revelou uma relação complicada com Alessandro Molon, presidente da sigla no Rio de Janeiro, e afirmou não haver “construção partidária”. Após ser escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para chefiar a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Freixo ressaltou que a carta de desfiliação foi entregue pessoalmente ao presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira.



“Preciso estar num lugar que tenha construção partidária, coisa que não teve no PSB”, disse. “Minha conversa com o PT é para fazer esse processo de formação política e construir uma frente democrática ampla liderada pelo partido, onde eu possa ajudar”, explicou o deputado, em entrevista ao jornal O Globo.

Em publicação nas redes sociais, Freixo escreveu que o PT nacional tem "papel central na consolidação da frente ampla necessária" com o fim da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Vamos caminhar com o presidente @LulaOficial e trabalhar juntos para reconstruir o Brasil e cuidar de quem mais precisa", avaliou.

Sou muito grato ao PSB. O partido cumpriu papel importante na nossa campanha para o governo do RJ, nos permitindo construir uma aliança histórica com legendas do campo progressista e do centro. Quero agradecer nominalmente ao presidente Carlos Siqueira. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) January 4, 2023

O deputado federal foi filiado ao PT entre 1986 e 2003, de onde saiu para o Psol. Em junho de 2022, deixou o partido para concorrer às eleições estaduais pelo PSB. Durante a campanha eleitoral, Freixo e Molon divergiram sobre a candidatura a ser apoiada para o Senado. Ao final, Molon foi derrotado por Romário (PL). O PSB se dividiu entre o apoio a André Ceciliano (PT) e o próprio Molon, que não abriu mão de sua candidatura.